Будьте осторожны! Скорость ветра в Риге - до 25 м/c

На главной станции столицы, расположенной в центре Риги, в 6.00 утра зарегистрирован ветер 17 м/с, а местами на севере города ветер разогнался до 25 м/с.

Температура воздуха превысила прежний рекорд второй декады февраля - зарегистрированные 16 февраля прошлого года +11,4 градуса.

Однако, в Латвию с запада поступает более холодный воздух, поэтому днем температура в Риге будет на несколько градусов ниже, чем утром ( +8..+9 градусов). Хотя, согласно прогнозам, из-за облаков выглянет солнце.

Порывистый юго-западный ветер в столице сохранится, скорость ветра будет достигать 20 м/с.

Во многих частях Латвии порывы западного, юго-западного ветра достигнут 19-24 м/с, предупреждают синоптики.

Ночью ветер сильнее всего дул в Вентспилсском порту, где его скорость составила 27 м/с.

Температура воздуха днем составит +5.. +10 градусов, вечером ожидается +4.. +7 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, под влиянием циклонов в Латвии как в начале, так и в конце недели ожидается порывистый ветер.

Во вторник и среду ветер несколько утихнет, а четверг будет единственным на неделе днем с умеренным ветром.

В пятницу снова усилится южный и западный ветер, и в субботу его скорость в порывах может снова превысить 20 м/c.

Во вторник температура воздуха составит +5..+7 градусов, далее немного похолодает. По ночам будет не холоднее -3 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, но будут и прояснения.