Будьте осторожны! Скорость ветра в Риге - до 25 м/c

В понедельник утром, 17 февраля, вместе с усилением юго-западного ветра температура воздуха поднялась до +12 градусов, свидетельствуют данные с метеорологических станций.
На главной станции столицы, расположенной в центре Риги, в 6.00 утра зарегистрирован ветер 17 м/с, а местами на севере города ветер разогнался до 25 м/с.
Температура воздуха превысила прежний рекорд второй декады февраля - зарегистрированные 16 февраля прошлого года +11,4 градуса.
Однако, в Латвию с запада поступает более холодный воздух, поэтому днем температура в Риге будет на несколько градусов ниже, чем утром ( +8..+9 градусов). Хотя, согласно прогнозам, из-за облаков выглянет солнце.
Порывистый юго-западный ветер в столице сохранится, скорость ветра будет достигать 20 м/с.
Во многих частях Латвии порывы западного, юго-западного ветра достигнут 19-24 м/с, предупреждают синоптики.
Ночью ветер сильнее всего дул в Вентспилсском порту, где его скорость составила 27 м/с.
Температура воздуха днем составит +5.. +10 градусов, вечером ожидается +4.. +7 градусов.
Согласно прогнозам синоптиков, под влиянием циклонов в Латвии как в начале, так и в конце недели ожидается порывистый ветер.
Во вторник и среду ветер несколько утихнет, а четверг будет единственным на неделе днем с умеренным ветром.
В пятницу снова усилится южный и западный ветер, и в субботу его скорость в порывах может снова превысить 20 м/c.
Во вторник температура воздуха составит +5..+7 градусов, далее немного похолодает. По ночам будет не холоднее -3 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, но будут и прояснения.
По теперешним прогнозам, через неделю может установиться более холодная погода.