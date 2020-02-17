Синоптики: практически всю неделю в Латвии будет порывистый ветер

Во вторник и среду ветер несколько утихнет, а четверг будет единственным на неделе днем с умеренным ветром.

В пятницу снова усилится южный и западный ветер, и в субботу его скорость в порывах может снова превысить 20 м/c.

Во вторник температура воздуха составит +5..+7 градусов, далее немного похолодает. По ночам будет не холоднее -3 градусов.

Ожидаются осадки в виде дождя и снега, но будут и прояснения.