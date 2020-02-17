Пн, 17.02.2020
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Синоптики: практически всю неделю в Латвии будет порывистый ветер

ФОТО: AFP/SCANPIX

Под влиянием циклонов как в начале наступившей недели, так и в конце будет дуть порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Во вторник и среду ветер несколько утихнет, а четверг будет единственным на неделе днем с умеренным ветром. 

В пятницу снова усилится южный и западный ветер, и в субботу его скорость в порывах может снова превысить 20 м/c. 

Во вторник температура воздуха составит +5..+7 градусов, далее немного похолодает. По ночам будет не холоднее -3 градусов.

Ожидаются осадки в виде дождя и снега, но будут и прояснения.  

По теперешним прогнозам, через неделю может установиться более холодная погода.

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