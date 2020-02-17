Синоптики: практически всю неделю в Латвии будет порывистый ветер

Под влиянием циклонов как в начале наступившей недели, так и в конце будет дуть порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
Во вторник и среду ветер несколько утихнет, а четверг будет единственным на неделе днем с умеренным ветром.
В пятницу снова усилится южный и западный ветер, и в субботу его скорость в порывах может снова превысить 20 м/c.
Во вторник температура воздуха составит +5..+7 градусов, далее немного похолодает. По ночам будет не холоднее -3 градусов.
Ожидаются осадки в виде дождя и снега, но будут и прояснения.
По теперешним прогнозам, через неделю может установиться более холодная погода.