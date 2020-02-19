Синоптики: наступила метеорологическая весна! Но снег еще будет

9 февраля на всей территории Латвии наступила метеорологическая весна, которая в прибрежных районах сменила метеорологическую осень. Это уже третий раз, когда в каком-либо регионе Латвии не было метеорологической зимы.
Предыдущими стали зимы 1974-1975 и 1991-1992 годов.
В других регионах, где в конце ноября была метеорологическая зима, температура воздуха в последующие месяцы была в основном выше 0, сообщается на домашней странице Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Согласно текущим прогнозам, в ближайшие недели еще ожидается небольшой мороз, а в последние дни февраля большую часть страны покроет снежный покров.
Однако, несмотря на более зимние погодные условия в ближайшем будущем, вполне очевидно, что эта зима (декабрь-февраль) будет самой теплой в истории наблюдений.
Календарная зима (декабрь-февраль) в настоящее время является самой теплой в истории наблюдений со средней температурой воздуха + 2,7 ° C (на 1,7 ° C выше рекорда 1924/25 гг.).
Чтобы эта зима не стала самой теплой в истории наблюдений, в оставшиеся дни февраля средняя температура воздуха в Латвии должна быть -9° C или ниже.
В середине последней недели февраля на большей территории страны ожидается снежный покров.
Латвию пересечет зона осадков, которая, возможно, принесет с собой обильный снегопад. Местами снег сохранится еще и в начале марта.
Активность циклонов может уменьшиться в середине марта, что позволит установиться более сухому и солнечному периоду.
С преобладающими западными, северо-западными ветрами ожидается, что температура воздуха будет выше нормы для середины и конца марта, но отклонения не будут такими высокими, как в январе и феврале, - скорее всего в этот период еще не случится стремительный приход весны в Латвии.