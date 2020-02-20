Прогноз погоды на четверг

Погода преимущественно будет облачной, в Курземе небо будет более ясным. Будет дуть умеренный западный и юго-западный ветер.

Температура воздуха составит +1..+4 градуса.

В Риге утро четверга будет облачным, возможен кратковременный дождь. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-6 м/с, температура воздуха составит +3..+4 градуса.

В четверг в Латвии будет переменная облачность, в отдельных частях центральной и восточной части страны пройдет кратковременный дождь.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер.