Чт, 20.02.2020
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Прогноз погоды на четверг

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Утром в четверг, 20 февраля, в центрельной части и на востоке страны временами будет идти дождь, сообщают синоптики.

Погода преимущественно будет облачной, в Курземе небо будет более ясным. Будет дуть умеренный западный и юго-западный ветер.

Температура воздуха составит +1..+4 градуса.

В Риге утро четверга будет облачным, возможен кратковременный дождь. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-6 м/с, температура воздуха составит +3..+4 градуса.

В четверг в Латвии будет переменная облачность, в отдельных частях центральной и восточной части страны пройдет кратковременный дождь.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер.

Температура воздуха достигнет +4..+7 градусов.

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