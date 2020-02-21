Пт, 21.02.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Синоптики сделали прогноз на выходные: ветер, дождь и мокрый снег

Синоптики сделали прогноз на выходные: ветер, дождь и мокрый снег

Иллюстративное фто

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

В субботу и в ночь на воскресенье в Латвии порывы юго-западного ветра усилятся до 18-23 метров в секунду, на побережье - до 28 метров в секунду, сообщает агентство LETA.

Средняя скорость ветра в море у Курземе достигнет 20-22 метров в секунду, что является по шкале Бофорта бурей.

Ветер и причиненные им разрушения ожидаются как в понедельник, 17 февраля. Уровень воды в море поднимется на 20-30 сантиметров выше, чем было в начале недели.

Самые сильные осадки - дождь и мокрый снег - ожидаются во второй половине дня и вечером в субботу. В воскресенье между облаками выглянет солнце. Температура воздуха составит 0..+6 градусов.

Со вторника погоду будет устанавливать новый циклон, поэтому частые осадки ожидаются и в конце недели, однако столь сильного ветра не будет. Температура воздуха в отдельные ночи может опуститься чуть ниже нуля градусов.

Читать также

НАВЕРХ