Синоптики сделали прогноз на выходные: ветер, дождь и мокрый снег

Средняя скорость ветра в море у Курземе достигнет 20-22 метров в секунду, что является по шкале Бофорта бурей.

Ветер и причиненные им разрушения ожидаются как в понедельник, 17 февраля. Уровень воды в море поднимется на 20-30 сантиметров выше, чем было в начале недели.

Самые сильные осадки - дождь и мокрый снег - ожидаются во второй половине дня и вечером в субботу. В воскресенье между облаками выглянет солнце. Температура воздуха составит 0..+6 градусов.