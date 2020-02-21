Середина февраля была на 7,1 градуса теплее нормы

Отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы или аномалия была от +5,9 градусов на Колке до +7,9 градусов в Даугавпилсе и Руйиене.

Минимальная температура воздуха декады составила -6 градусов и была зафиксирована 15 февраля в Даугавпилсе, в свою очередь максимальная - +12,4 градуса, зарегистрирована 17 февраля в Добеле, что стало новым рекордом этого дня. Всего за вторую декаду месяца были улучшены 52 рекорда тепла, среди которых были 24 рекорда декады.

Количество осадков по стране в среднем было 13,6 миллиметров, что соответствует норме. Больше всего дождей прошло в Павилосте, где зарегистрировано 34 миллиметра осадков, в свою очередь суше всего было под Краславой - в Пиедруе выпало всего три миллиметра осадков.