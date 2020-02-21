Осторожно! Латвию затронет самый разрушительный ветер этого года

Сообщается, что это будет самый разрушительный ветер с декабря, а на западном побережье Курземе, возможно, он станет самым мощным за последние годы.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Курземе и на побережье Видземе оранжевое предупреждение, на остальной части территории страны - желтое.

В субботу Латвию пересчет обширная зона осадков. В течение дня в Курземе ожидается сильный дождь - количество осадков составит 15-20 миллиметров.

Вечером столько же осадков может выпасть также в восточных регионах. Местами в Видземе и Латгале ожидается мокрый снег.

Температура воздуха составит +1..+6 градусов.