Осторожно! Латвию затронет самый разрушительный ветер этого года

В субботу, 22 февраля, в Латвии ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, а на западе побережья Курземе его порывы могут достигать 30 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Сообщается, что это будет самый разрушительный ветер с декабря, а на западном побережье Курземе, возможно, он станет самым мощным за последние годы.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Курземе и на побережье Видземе оранжевое предупреждение, на остальной части территории страны - желтое.
В субботу Латвию пересчет обширная зона осадков. В течение дня в Курземе ожидается сильный дождь - количество осадков составит 15-20 миллиметров.
Вечером столько же осадков может выпасть также в восточных регионах. Местами в Видземе и Латгале ожидается мокрый снег.
Температура воздуха составит +1..+6 градусов.
В Риге в субботу днем и вечером ожидается южный, юго-западный ветер порывами до 23 метров в секунду, затяжной дождь, температура воздуха составит +4..+5 градусов. Также прогнозируется подъем воды.