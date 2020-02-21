Предупреждение: на Латвию обрушится сильный ветер

Ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем по всей стране пройдут дожди и мокрый снег. Во многих районах, особенно в Курземе, ожидаются сильные осадки. Небо будет затянуто облаками. При этом температура воздуха составит от нуля до +6 градусов.

В Риге ночью и с утра существенных осадков не ожидается, однако позже пройдет дождь. Южный, юго-западный ветер постепенно усилится, в субботу во второй половине дня скорость его порывов достигнет 22 метров в секунду. Температура воздуха в столице составит +2...+5 градусов.