В воскресенье осадки и сильный ветер продолжатся

В субботу до полуночи юго-западный ветер на большей части территории страны усилится до 20-25 метров в секунду, на побережье Курземе и Видземе - до 25-30 метров в секунду. Ветер будет сопровождаться дождем и мокрым снегом.

В воскресенье возможны прояснения, местами пройдет дождь со снегом, температура воздуха составит 0..+6 градусов.

Скорость западного, юго-западного ветра составит 14-19 метров в секунду, на побережье - до 23 метров в секунду.

В Риге временами ожидается дождь. В субботу вечером скорость ветра в столице будет достигать 23 метров в секунду, в воскресенье - до 18 метров в секунду.