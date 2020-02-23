В воскресенье ожидается ветер до 24 м/с; пройдет мокрый снег

В воскресенье в Латвии порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 14-19 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 19-24 метров в секунду, сообщает агентство LETA.
Сохранится высокий уровень воды в море, устьях рек и связанных озерах. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в Риге снова объявил желтое предупреждение о сильном ветре и высоком уровне воды. Он не превысит отметку, достигнутую прошедшей ночью.
Между облаками выглянет солнце, по всей стране ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит +2..+6 градусов.
В Риге временами ожидается дождь, порывы юго-западного ветра усилятся до 18 метров в секунду, а температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.
Погодные условия устанавливает южная часть большого циклона.