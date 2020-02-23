В воскресенье ожидается ветер до 24 м/с; пройдет мокрый снег

Сохранится высокий уровень воды в море, устьях рек и связанных озерах. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в Риге снова объявил желтое предупреждение о сильном ветре и высоком уровне воды. Он не превысит отметку, достигнутую прошедшей ночью.