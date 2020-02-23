Вс, 23.02.2020
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В воскресенье ожидается ветер до 24 м/с; пройдет мокрый снег

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В воскресенье в Латвии порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 14-19 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 19-24 метров в секунду, сообщает агентство LETA.

Сохранится высокий уровень воды в море, устьях рек и связанных озерах. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в Риге снова объявил желтое предупреждение о сильном ветре и высоком уровне воды. Он не превысит отметку, достигнутую прошедшей ночью.

Между облаками выглянет солнце, по всей стране ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит +2..+6 градусов.

В Риге временами ожидается дождь, порывы юго-западного ветра усилятся до 18 метров в секунду, а температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.

Погодные условия устанавливает южная часть большого циклона.

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