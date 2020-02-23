Прошедшей ночью в Латвии была зарегистрирована гроза и прошел град

Поздним вечером и ночью местами - главным образом на юге страны, в том числе и в Даугавпилсе - зарегистрированы гроза и град. Всего было зафиксировано более 20 разрядов молний. Однако это не была первая в этом году в Латвии гроза.

Наибольшее количество осадков зарегистрировано в Вентспилсе и Павилосте, где сумма дождя соответственно достигла 20 и 33 миллиметров.

Уровень воды в Риге и Салацгриве ночью поднялся на 134 сантиметра выше средней отметки.

Утром в воскресенье порывы западного, юго-западного ветра на большей час страны не превышают 15 метров в секунду, на побережье - 20 метров в секунду.

Днем между облаками выглянет солнце, по всей стране ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит +2..+6 градусов.