Прошедшей ночью в Латвии была зарегистрирована гроза и прошел град

В субботу и в начале прошедшей ночи порывы юго-западного ветра достигали 18-23 метров в секунду, а в Лиепайском, Вентспилсском и Рижском портах - соответственно 27, 28 и 30 метров в секунду, сообщает агентство LETA.
Поздним вечером и ночью местами - главным образом на юге страны, в том числе и в Даугавпилсе - зарегистрированы гроза и град. Всего было зафиксировано более 20 разрядов молний. Однако это не была первая в этом году в Латвии гроза.
Наибольшее количество осадков зарегистрировано в Вентспилсе и Павилосте, где сумма дождя соответственно достигла 20 и 33 миллиметров.
Уровень воды в Риге и Салацгриве ночью поднялся на 134 сантиметра выше средней отметки.
Утром в воскресенье порывы западного, юго-западного ветра на большей час страны не превышают 15 метров в секунду, на побережье - 20 метров в секунду.
Днем между облаками выглянет солнце, по всей стране ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит +2..+6 градусов.
В Риге временами ожидается дождь, порывы юго-западного ветра усилятся до 18 метров в секунду, а температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.