На Колке из-за сильного ветра в море смыло деревья

Vētras laikā #Kolkasrags #Latvija cēlies jūras līmenis un izskaloti krasta koki.

📸 Erika Kļaviņa pic.twitter.com/ag6tqCqUtI — BreakingLV (@breakinglv) February 23, 2020

Опубликованные очевидцами в интернете фотографии свидетельствуют, что на мысе Колка в результате повышения уровня воды несколько деревьев смыло с берега, однако, как рассказал глава Колкской волости Алдис Пинкенс, такое происходит всегда, когда в результате сильного ветра повышается уровень моря.

В управление волости не поступало информации и о том, что крупные повреждения, требующие незамедлительного вмешательства, произошли на суше. Пинкенс отметил, что ситуацию точно нельзя назвать чрезвычайной.