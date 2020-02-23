Вс, 23.02.2020
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На Колке из-за сильного ветра в море смыло деревья

ФОТО: Erika Kļaviņa/Breaking LV/Twitter

В конце недели в результате сильного ветра смыло несколько деревьев на мысе Колка, однако в целом больших разрушений в упомянутом месте нет, сообщает агентство LETA.

Опубликованные очевидцами в интернете фотографии свидетельствуют, что на мысе Колка в результате повышения уровня воды несколько деревьев смыло с берега, однако, как рассказал глава Колкской волости Алдис Пинкенс, такое происходит всегда, когда в результате сильного ветра повышается уровень моря.

В управление волости не поступало информации и о том, что крупные повреждения, требующие незамедлительного вмешательства, произошли на суше. Пинкенс отметил, что ситуацию точно нельзя назвать чрезвычайной.

Напомним, в субботу и в начале прошедшей ночи порывы юго-западного ветра достигали 18-23 метров в секунду, а в Лиепайском, Вентспилсском и Рижском портах - соответственно 27, 28 и 30 метров в секунду.

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