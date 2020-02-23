В понедельник ветер стихнет и выглянет солнце

Ночью и утром местами, преимущественно на юге страны, ожидаются кратковременные осадки.

Ночью ветер стихнет, а температура воздуха опустится до -1..+4 градусов. Днем западный, северо-западный ветер порывами усилится до 12-17 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +2..+6 градусов.

В Риге в понедельник будет преобладать сухая и солнечная погода, порывы северо-западного ветра составят до 16 метров в секунду. Температура воздуха - +2..+5 градусов.