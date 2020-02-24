Пн, 24.02.2020
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О погоде: зима возвращается

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere / LETA

На этой неделе в Латвии ожидается холодная погода и осадки, прогнозируют синоптики Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды. 

В ночь на вторник температура воздуха понизится до 0...-5 градусов по шкале Цельсия. Во вторник с юго-запада Латвию начнет пересекать зона осадков, снег и дождь ожидаются и в среду днем по всей территории страны. Снегопад может затронуть всю страну, однако, наиболее интенсивный возможен на севере Латвии. 

Согласно нынешним прогнозам, в ночь на пятницу и субботу температура воздуха может понизится до -10 градусов. 

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