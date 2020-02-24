О погоде: зима возвращается

В ночь на вторник температура воздуха понизится до 0...-5 градусов по шкале Цельсия. Во вторник с юго-запада Латвию начнет пересекать зона осадков, снег и дождь ожидаются и в среду днем по всей территории страны. Снегопад может затронуть всю страну, однако, наиболее интенсивный возможен на севере Латвии.