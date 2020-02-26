После снегопада возможно потепление до +10: прогноз погоды на ближайшие дни

В четверг, 27 февраля, в восточных и северо-восточных районах страны ожидается сильный и даже очень сильный снегопад. В некоторых местах покров снега может достичь 15-20 сантиметров. Под тяжестью снега, возможно, будут гнуться и ломаться деревья.

Все ближайшие дни в Латвии ожидается небольшое количество осадков. Преимущественно будет дуть слабый юго-западный ветер, в воскресенье - возможен сильный южный, юго-западный.

Температура воздуха время от времени будут опускаться ниже нуля и в течение дня не будет подниматься выше 0 .. + 5 градусов.

С воскресенья, 1 марта, ожидается более теплая погода - в некоторые дни после обеда температура может подняться до +10 градусов.