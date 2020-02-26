Ср, 26.02.2020
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Спасатели предупреждают: снегопад может повлиять на транспортное и авиасообщение

Метель. Иллюстрация

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг в Латвии ожидается снегопад. Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) предупреждает, что из-за непогоды может быть затруднено движение по железной дороге. Так же снегопад может повлиять на авиасообщение. 

В ночь на четверг в Латгале начнется дождь и снег, с утра местами снегопад будет сильным, обильное выпадение снега в четверг ожидается также во многих районах Видземе, предупреждают синоптики.

Местами толщина снежного покрова увеличится до 15 см, под тяжестью снега могут сгибаться и ломаться деревья, а условия вождения будут чрезвычайно затруднены.

VUGD предупреждает о плохой видимости и скользких дорогах. 

Стоит отметить, что согласно нынешним прогнозам, начиная с воскресенья, 1 марта, ожидается более теплая погода - в некоторые дни после обеда температура может подняться до +10 градусов.

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