Спасатели предупреждают: снегопад может повлиять на транспортное и авиасообщение

В ночь на четверг в Латгале начнется дождь и снег, с утра местами снегопад будет сильным, обильное выпадение снега в четверг ожидается также во многих районах Видземе, предупреждают синоптики.

Местами толщина снежного покрова увеличится до 15 см, под тяжестью снега могут сгибаться и ломаться деревья, а условия вождения будут чрезвычайно затруднены.

VUGD предупреждает о плохой видимости и скользких дорогах.