Спасатели предупреждают: снегопад может повлиять на транспортное и авиасообщение

В четверг в Латвии ожидается снегопад. Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) предупреждает, что из-за непогоды может быть затруднено движение по железной дороге. Так же снегопад может повлиять на авиасообщение.
В ночь на четверг в Латгале начнется дождь и снег, с утра местами снегопад будет сильным, обильное выпадение снега в четверг ожидается также во многих районах Видземе, предупреждают синоптики.
Местами толщина снежного покрова увеличится до 15 см, под тяжестью снега могут сгибаться и ломаться деревья, а условия вождения будут чрезвычайно затруднены.
VUGD предупреждает о плохой видимости и скользких дорогах.
Стоит отметить, что согласно нынешним прогнозам, начиная с воскресенья, 1 марта, ожидается более теплая погода - в некоторые дни после обеда температура может подняться до +10 градусов.