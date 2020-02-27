В Гулбене за три часа выпало девять сантиметров снега: так много не было с начала декабря

Это самый глубокий снежный покров в Гулбене с начала декабря. Сильный снегопад продолжается.

Из-за снега и обледенения утром в четверг осложнено движение в Курземе и Латгале, а также в восточной части Видземе.

Днем самые интенсивные осадки ожидаются на северо-востоке страны, самый глубокий снежный покров ожидается в Алуксе.

Напомним, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевой предупреждение, местами толщина снежного покрова может достичь 16 сантиметров.