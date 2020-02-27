Чт, 27.02.2020
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  • В Гулбене за три часа выпало девять сантиметров снега: так много не было с начала декабря

В Гулбене за три часа выпало девять сантиметров снега: так много не было с начала декабря

Снег. Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В течение трех часов - с пяти до восьми часов утра - в Гулбене выпало девять сантиметров снега, сообщает агентство LETA со ссылкой на оперативную информацию синоптиков.

Это самый глубокий снежный покров в Гулбене с начала декабря. Сильный снегопад продолжается.

Из-за снега и обледенения утром в четверг осложнено движение в Курземе и Латгале, а также в восточной части Видземе.

Днем самые интенсивные осадки ожидаются на северо-востоке страны, самый глубокий снежный покров ожидается в Алуксе.

Напомним, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевой предупреждение, местами толщина снежного покрова может достичь 16 сантиметров.

Другая зона осадков сохранится в Курземе и будет распространяться на восток, коснувшись Земгале и Риги. Ожидается преимущественно облачная погода, больше солнца будет на юго-западе Видземе, в Селии и Даугавпилсе.

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