Чт, 27.02.2020
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В Алуксне глубина снежного покрова увеличилась на 15 см

Снег в Алуксне

ФОТО: LETA/LETA

В четверг до 11 часов толщина снежного покрова в Алуксне выросла от 1 до 16 см, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. 

В Гулбене с прекращением снегопада толщина снежного покрова уменьшилась с 10 до 9 см. 

По информации Sadales tīkls, в регионе на север от Гулбене в 11 часов было зарегистрировано 80 аварийных отключений на электролиниях. 

Сильный снегопад продолжается на крайнем северо-востоке страны в приграничье с Эстонией. В Эстонии глубина снежного покрова местами превысила 30 см. 

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