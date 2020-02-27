В Алуксне глубина снежного покрова увеличилась на 15 см

В четверг до 11 часов толщина снежного покрова в Алуксне выросла от 1 до 16 см, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Гулбене с прекращением снегопада толщина снежного покрова уменьшилась с 10 до 9 см.
По информации Sadales tīkls, в регионе на север от Гулбене в 11 часов было зарегистрировано 80 аварийных отключений на электролиниях.
Сильный снегопад продолжается на крайнем северо-востоке страны в приграничье с Эстонией. В Эстонии глубина снежного покрова местами превысила 30 см.