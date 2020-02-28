Весна идет, весне дорогу: новейшие прогнозы синоптиков на начало марта

В ночь на субботу местами пройдет кратковременный снег, похолодает до 0..-6 градусов, местами в Видземе до -10.

Днем будет переменная облачность без осадков, температура повысится до 0..+5 градусов.

В ночь на воскресенье страну пересечет теплый атмосферный фронт, с запада придут снег и дождь. Температура повысится до +3..+8 градусов.

На следующей неделе может потеплеть до +10 градусов.

Прогнозы о расположении циклонов и антициклонов в Европе на следующей неделе пока разные. Ранее была вероятность, что в Скандинавии усилится антициклон и в Латвии несколько дней продержится мороз без снега, но новейший прогноз склоняется в пользу теплой и влажной погоды.

Весна в этом году ожидается значительно теплее нормы.