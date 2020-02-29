2020 год может стать рекордно теплым

По данным Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды, 2019 год в нашей стране стал самым теплым с 1924 года, когда начались систематические замеры на всей территории страны.

Средняя температура в прошлом году составила +8,2 градуса по шкале Цельсия, что на 1,8 выше обычной температуры в период с 1981-2010 год. По сравнению с периодом с 1961 по 1990 - погода в минувшем году в Латвии была на 2,5 градуса теплее обычного.

Ранее самым теплым был 2015 год, когда средняя температура составила 7,8 градусов.

Первые два месяца 2020 года были на более чем 4 градуса теплее, чем в 2019 году. Именно январь и февраль влияют на среднегодовую температуру.