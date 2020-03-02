Во второй половине недели погода изменится

В ближайшие сутки во всей Латвии пройдут дожди, а температура воздуха сохранится в пределах +1..+10 градусов, будет доминировать слабый ветер.

Ожидается, что во второй половине недели осадков станет меньше, сильного ветра не ожидается, а температура воздуха по ночам под ясным небом опустится немного ниже нуля, а максимальная температура воздуха днем будет как в начале недели.