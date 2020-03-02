Пн, 2.03.2020
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Во второй половине недели погода изменится

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

После дождливой погоды в первой половине недели осадки в Латвии уменьшатся и температура воздуха периодически будет понижаться, сообщает агентство LETA.

В ближайшие сутки во всей Латвии пройдут дожди, а температура воздуха сохранится в пределах +1..+10 градусов, будет доминировать слабый ветер.

Ожидается, что во второй половине недели осадков станет меньше, сильного ветра не ожидается, а температура воздуха по ночам под ясным небом опустится немного ниже нуля, а максимальная температура воздуха днем будет как в начале недели.

Скорее всего, больших изменений погоды не произойдет и в середине марта.

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