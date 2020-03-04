Ни холодов, ни потепления: прогноз синоптиков на ближайшие недели

Во второй половине текущей недели осадков станет меньше, а по ночам немного похолодает.В ночь на пятницу температура опустится до +2..-3 градусов, днем потеплеет до +4..+9.

В середине марта температура сохранится выше нуля, в некоторые солнечные дни воздух может прогреваться до +10 градусов и немного выше. Временами ожидаются осадки и порывистый ветер.

Во второй половине месяца повысится атмосферное давление, температурные колебания будут более выражены.

Как сообщалось, синоптики предсказывают в Латвии теплую весну, но отклонение от климатической нормы может быть меньше, чем было в зимние месяцы.