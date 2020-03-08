В конце марта наступит по-весеннему теплая погода

В ближайшие десять дней погодные условия в Латвии по-прежнему будут предопределять циклоны, а затем - примерно с 20 марта - придет сильный антициклон, и установится характерная для весны сухая и солнечная погода, а ночи станут холоднее, свидетельствует прогноз Global Forecast System.