Прогноз погоды на неделю: циклоны несут штормовой ветер. Его сменит мороз

Со среды по пятницу по всей Латвии будет дуть сильный западный, юго-западный ветер. Его максимальные порывы местами могут превысить 20 метров в секунду, а на побережье возможны порывы ветра более 25 метров в секунду.

Общее количество осадков в Курземе и Видземе может превысить 20 миллиметров. Ожидается, что больше всего осадков в виде дождя выпадет в среду ночью, а также в четверг и пятницу.

Температура воздуха практически не будет меняться, оставаясь в пределах 0.. + 9 градусов.

На выходных вместе с холодом из Арктики местами ожидается снег, но погода станет более солнечной. По всей стране температура воздуха опустится ниже нуля, местами мороз составит до -10 градусов.