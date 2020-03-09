Пн, 9.03.2020
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Прогноз погоды на неделю: циклоны несут штормовой ветер. Его сменит мороз

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На этой неделе циклоны принесут штормовой ветер и дожди, а на выходных, когда циклоны уйдут, ожидается мороз, предупреждают синоптики.

Со среды по пятницу по всей Латвии будет дуть сильный западный, юго-западный ветер. Его максимальные порывы местами могут превысить 20 метров в секунду, а на побережье возможны порывы ветра более 25 метров в секунду.

Общее количество осадков в Курземе и Видземе может превысить 20 миллиметров. Ожидается, что больше всего осадков в виде дождя выпадет в среду ночью, а также в четверг и пятницу.

Температура воздуха практически не будет меняться, оставаясь в пределах 0.. + 9 градусов.

На выходных вместе с холодом из Арктики местами ожидается снег, но погода станет более солнечной. По всей стране температура воздуха опустится ниже нуля, местами мороз составит до -10 градусов.

Погода, вероятно, станет более теплой и влажной в начале следующей недели, а затем снова станет прохладнее. Во второй половине марта погода в целом прогнозируется более сухая и солнечная, с заморозками по ночам.

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