Ср, 11.03.2020
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Снег, ветер и морозы: к Латвии движутся самые холодные за последний год воздушные массы

ФОТО: pexels.com

В конце недели в Латвию придут самые холодные воздушные массы за последний год, сообщает агентство LETA.

Мороз может уничтожить распускающиеся и цветущие растения. Прогнозы о снеге, который дал бы частичную защиту, пока расходятся. Местами по стране ожидается кратковременный снег, местами возможны сильные снегопады.

В четверг и пятницу - до прибытия арктических воздушных масс - временами ожидается дождь, местами и мокрый снег с градом. До вечера пятницы  температура воздуха сохранится выше нуля градусов, однако утром в субботу она опустится до 0..-7 градусов, в свою очередь в ночь на воскресенье почти по всей стране станет холоднее -5 градусов и местами температура воздуха, скорее всего, опустится и ниже -10 градусов.

В начале следующей недели потеплеет, однако во второй половине месяца ожидаются сильные колебания температуры и временами холодные ночи. Погода станет суше и солнечнее.

Наиболее сильный ветер ожидается к вечеру в четверг и в ночь на пятницу, когда порывы западного, юго-западного ветра превысят скорость 20 метров в секунду, а на южном побережье Курземе возможны порывы до 30 метров в секунду.

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