Снег, ветер и морозы: к Латвии движутся самые холодные за последний год воздушные массы

Мороз может уничтожить распускающиеся и цветущие растения. Прогнозы о снеге, который дал бы частичную защиту, пока расходятся. Местами по стране ожидается кратковременный снег, местами возможны сильные снегопады.

В четверг и пятницу - до прибытия арктических воздушных масс - временами ожидается дождь, местами и мокрый снег с градом. До вечера пятницы температура воздуха сохранится выше нуля градусов, однако утром в субботу она опустится до 0..-7 градусов, в свою очередь в ночь на воскресенье почти по всей стране станет холоднее -5 градусов и местами температура воздуха, скорее всего, опустится и ниже -10 градусов.