Красное предупреждение: в Латвии ожидается штормовой ветер

Латвийский центр геологии, метеорологии и среды объявил оранжевое предупреждение: по всей стране ожидается сильный ветер, скорость которого превысит 20 метров в секунду. На побережье и того сильнее - выше 30 м/сек, сообщает LETA.

Курземе во второй половине дня скорость ветра достигнет 25-27 м/с, вечером 33-35 м/сек. В Вентспилсе в четверг вечером скорость ветра может составить около 30 м/сек. В Риге скорость западного ветра в порывах превысит 20 м/с и может достичь 30 м/с, предупреждают синоптики.

С меньшей вероятностью такой же сильный ветер возможен на Видземском побережье.

Синоптики прогнозируют, что на всей территории страны скорость ветра в четверг вечером и в ночь на пятницу составит 20-27 метров в секунду.

Если прогнозы осуществятся, этот ветер станет самым сильным с 13 декабря 2014 года.

В четверг в Латвии ожидаются осадки, облачность. Температура воздуха составит +5...+9 градусов по шкале Цельсия. В Риге ожидается дождь и +8. Вечером скорость ветра может составить 23 м/сек, у моря - 28 м/сек.