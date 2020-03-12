Красное предупреждение: в Латвии ожидается штормовой ветер
В четверг вечером и в ночь на пятницу в Латвии усилится западный, юго-западный ветер, который может достичь штормовой силы. Изначально синоптики объявили оранжевое предупреждение, однако, в 10:20 повысили его до красного.
Латвийский центр геологии, метеорологии и среды объявил оранжевое предупреждение: по всей стране ожидается сильный ветер, скорость которого превысит 20 метров в секунду. На побережье и того сильнее - выше 30 м/сек, сообщает LETA.
Курземе во второй половине дня скорость ветра достигнет 25-27 м/с, вечером 33-35 м/сек. В Вентспилсе в четверг вечером скорость ветра может составить около 30 м/сек. В Риге скорость западного ветра в порывах превысит 20 м/с и может достичь 30 м/с, предупреждают синоптики.
С меньшей вероятностью такой же сильный ветер возможен на Видземском побережье.
Синоптики прогнозируют, что на всей территории страны скорость ветра в четверг вечером и в ночь на пятницу составит 20-27 метров в секунду.
Если прогнозы осуществятся, этот ветер станет самым сильным с 13 декабря 2014 года.
В четверг в Латвии ожидаются осадки, облачность. Температура воздуха составит +5...+9 градусов по шкале Цельсия. В Риге ожидается дождь и +8. Вечером скорость ветра может составить 23 м/сек, у моря - 28 м/сек.
Ветер, скорость которого составляет 20,8—24,4 м/сек считается штормовым, может принести небольшие разрушения. Если скорость 24,5—28,4 м/сек, это считается сильным штормом. Ветер может вырвать деревья с корнем, разрушить крыши и другие постройки.