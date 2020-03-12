В ближайшие часы буря накроет побережье Курземе, а потом охватит всю страну

В ближайшие часы буря достигнет побережья Курземе. Самый сильный ветер ожидается на юге побережья - с 17.00 до 22.00 он усилится до 30-35 метров в секунду, предупреждают синоптики.
В четверг вечером и в ночь на пятницу в других местах на побережье Латвии ветер будет дуть со скоростью 27-32 м/с, на остальной территории страны - 23-28 м/с.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил по всей стране оранжевое предупреждение, а в Курземе - красное, что означает высокую степень опасности.
Ночью ветер ослабнет, и утром в пятницу его порывы не превысят 20 м/с. Днем ветер будет дуть со скоростью 11-18 м/с.
Временами ожидаются осадки - в основном дождь, а также мокрый снег и град. Температура воздуха составит днем +3..+7 градусов.
В Риге ожидается западный, юго-западный ветер порывами до 25 м/с, на море возможны порывы до 30 м/с. В пятницу утром и днем скорость ветра в порывах не превысит 13 м/с. Температура воздуха составит +3 градуса ночью и +6 градусов днем.