В Лиепае ветер усилился до 33 метров в секунду: первые разрушения попали на видео

В других местах Латвии, особенно на юге страны, уже зарегистрированы порывы до 20-25 метров в секунду, что связано с холодным атмосферным фронтом и сильными осадками. Эти порывы кратковременны; сильная буря пока достигла только запада Курземе и в остальной Латвии ожидается поздним вечером и ночью.