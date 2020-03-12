В Лиепае ветер усилился до 33 метров в секунду: первые разрушения попали на видео

В четверг после 17 часов в Лиепайском порту скорость западного, северо-западного ветра достигла 33 метров в секунду, сообщает агентство LETA.
В других местах Латвии, особенно на юге страны, уже зарегистрированы порывы до 20-25 метров в секунду, что связано с холодным атмосферным фронтом и сильными осадками. Эти порывы кратковременны; сильная буря пока достигла только запада Курземе и в остальной Латвии ожидается поздним вечером и ночью.
Видео: Ветер в Лиепае
Согласно прогнозам, до 22 часов на южном побережье Курземе возможны порывы ветра до 35 метров в секунду.
Напомним, вечером в четверг и в ночь на пятницу на побережье Латвии ожидаются порывы ветра до 27-32 м/с, а в остальной Латвии - до 23-28 м/с.