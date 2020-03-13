В Латвию идут холодные воздушные массы из Арктики

В ночь на субботу в Латвию придут холодные воздушные массы из Арктики, и на большей части территории страны образуется снежный покров толщиной 1-6 см, прогнозируют синоптики.
Местами ожидаются сильные осадки и метель, а на севере Видземе будет в основном сухая погода. Дороги станут скользкими.
День будет в основном солнечным, в западной и центральной части страны возможны кратковременные снегопады и метель.
Утром температура опустится до -1..-6 градусов, днем потеплеет до +1..-2 градуса, а вечером снова похолодает.
В столице также ожидается снег и метель. Скорость северного, северо-западного ветра составит до 18 метров в секунду, температура ночью и днем будет не выше +1..-3 градусов.