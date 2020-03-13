В Латвию идут холодные воздушные массы из Арктики

Местами ожидаются сильные осадки и метель, а на севере Видземе будет в основном сухая погода. Дороги станут скользкими.

День будет в основном солнечным, в западной и центральной части страны возможны кратковременные снегопады и метель.

Утром температура опустится до -1..-6 градусов, днем потеплеет до +1..-2 градуса, а вечером снова похолодает.