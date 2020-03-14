Ночью усилится мороз. Воскресенье будет солнечным

Северо-западный ветер сменится западным и юго-западным ветром, в течение дня на западном берегу Курземе скорость его порывов увеличится до 18-21 метра в секунду.

В Риге в воскресенье ожидается солнечная погода, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью упадет до - 3 градусов, в пригороде она опустится до -7 градусов. Во второй половине дня температура воздуха в столице поднимется до +6 градусов.