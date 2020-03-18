В Латвии день стал длиннее ночи

Как сообщает агентство LETA, несмотря на то, что в среду ожидается облачная погода, в Риге солнце встало в 6:30, а зайдет оно в 18:33.

Каждый следующий день будет на неполные пять минут длиннее, пока 20-21 июня не наступил летнее солнцестояние, когда длина светового дня составит 17 часов и 52 минуты.

В пятницу в 5:50 наступит астрономическая весна.

Согласно народным традициям, день весеннего равноденствия отмечают как Большой день, так как день становится длиннее ночи.

Прошедшая зима, ставшая самой теплой в истории наблюдений, вынудила синоптиков ввести дополнительные критерии на конец метеорологической осени и зимы и начало весны.

Ранее единственным критерием для начала метеорологической весны были пять суток со средней температурой выше нуля градусов.

Так как этой зимой и в декабре, и в январе и феврале среднесуточная температура воздуха все время была выше нуля, для установки метеорологической весны потребовался новый критерий, по которому проводить границу между осенью и весной, так как зимы не было.