Потеплеет до +16 градусов! Синоптики обещают сухую и солнечную погоду

В начале недели погоду будет определять центр антициклона - ожидается очень высокое атмосферное давление, ветра не будет. По ночам температура будет опускаться ниже -10 градусов.

В течение недели атмосферное давление немного понизится, временами увеличится облачность, но осадков не ожидается.

В конце недели воздух может прогреться до +13..+16 градусов.

Ночи тоже станут более теплыми, но местами температура может опуститься ниже нуля.