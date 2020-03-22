Потеплеет до +16 градусов! Синоптики обещают сухую и солнечную погоду

На следующей неделе в Латвии сохранится влияние антициклона, и погода будет сухой и солнечной, прогнозируют синоптики.
В начале недели погоду будет определять центр антициклона - ожидается очень высокое атмосферное давление, ветра не будет. По ночам температура будет опускаться ниже -10 градусов.
В течение недели атмосферное давление немного понизится, временами увеличится облачность, но осадков не ожидается.
В конце недели воздух может прогреться до +13..+16 градусов.
Ночи тоже станут более теплыми, но местами температура может опуститься ниже нуля.
Повысится пожароопасность. Долгосрочные прогнозы свидетельствуют, что поздней весной и летом засуха и жара могут вызвать проблемы в сельском хозяйстве.