Какой будет погода во вторник

Осадков не предвидится, будет переменная облачность и слабый ветер. Температура воздуха ночью снизится до -4..-9 градусов, местами на побережье не опустится ниже -1 градуса.

Днем будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха в тени составит +3..+8 градусов.

В Риге во вторник ожидается небольшое количество облаков, без осадков.