Вт, 24.03.2020
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До +11 градусов! Синоптики обещают теплую среду

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В среду, 25 марта, в Латвии продолжится постепенное повышение температуры воздуха, прогнозируют синоптики.

Будет сухо и солнечно, будет дуть слабый западный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 16 метров в секунду.

Минимальная температура ночью составит от +1..+4 градусов на побережье до -4..-6 на юго-востоке страны.

Днем будет до +7..+11 градусов, на побережье до +5..+7 градусов.

В Риге в среду сохранится солнечная погода. Ночью похолодает до -1 градуса, в пригородах до - 2..-4, днем воздух прогреется до +10 градусов.

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