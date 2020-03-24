До +11 градусов! Синоптики обещают теплую среду

Будет сухо и солнечно, будет дуть слабый западный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 16 метров в секунду.

Минимальная температура ночью составит от +1..+4 градусов на побережье до -4..-6 на юго-востоке страны.

Днем будет до +7..+11 градусов, на побережье до +5..+7 градусов.