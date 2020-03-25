К концу недели в Латвии опять похолодает. Когда же придет настоящая весна?

До субботы ожидается солнечная погода. Под ясным небом и при отсутствии ветра температура воздуха на большей части территории страны по-прежнему будет опускаться ниже нуля градусов, но максимальная температура воздуха в пятницу и субботу достигнет +10..+15 градусов - так тепло в Латвии в последний раз было в октябре. Более прохладная погода будет на побережье.