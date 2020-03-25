К концу недели в Латвии опять похолодает. Когда же придет настоящая весна?

После по-весеннему теплых дней в воскресенье, 29 марта, Латвию опять настигнут холодные воздушные массы из Арктики, сообщает агентство LETA.
До субботы ожидается солнечная погода. Под ясным небом и при отсутствии ветра температура воздуха на большей части территории страны по-прежнему будет опускаться ниже нуля градусов, но максимальная температура воздуха в пятницу и субботу достигнет +10..+15 градусов - так тепло в Латвии в последний раз было в октябре. Более прохладная погода будет на побережье.
В воскресенье ожидаются кратковременные осадки и порывистый ветер, температура воздуха днем будет в среднем на 10 градусов меньше, чем в субботу.
В начале следующей недели усилится мороз по ночам, местами возможны -10 градусов, а днем не будет теплее +5 градусов. Возможен кратковременный снег.
Затем температура воздуха начнет постепенно повышаться и, скорее всего, осадков будет все меньше, их сменит солнечна погода. Согласно нынешним прогнозам Global Forecast System, с 5 апреля возможно быстрое повышение температуры воздуха.