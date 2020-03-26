В пятницу потепление продолжится

Ночь на пятницу будет прохладной - температура снизится до +1..-5 градусов, но после восхода температура воздуха быстро поднимется, во второй половине дня она достигнет +12..+15 градусов, немного более прохладная погода сохранится местами на побережье.

Количество облаков будет небольшим, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер.