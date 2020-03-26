В пятницу потепление продолжится

Температура воздуха в пятницу поднимется еще на один градус, и этот день станет самым теплым с октября прошлого года, прогнозируют синоптики.
Ночь на пятницу будет прохладной - температура снизится до +1..-5 градусов, но после восхода температура воздуха быстро поднимется, во второй половине дня она достигнет +12..+15 градусов, немного более прохладная погода сохранится местами на побережье.
Количество облаков будет небольшим, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер.
В Риге в пятницу будет сухая и солнечная погода, ожидается слабый южный, юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +1 градус в центре города и -3 градуса в окрестностях столицы. Во второй половине дня температура воздуха в тени увеличится до +14 градусов.