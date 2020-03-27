Какой будет погода в последние дни марта

В субботу сохранится солнечная погода, температура повысится до +7..+11 градусов на побережье до +12..+16 на остальной территории страны.

В воскресенье с северо-запада в Латвию поступит холодный воздух, ожидаются небольшие осадки и холодный северный ветер.

Температура во второй половине дня составит всего 0..+5 градусов.

В понедельник и вторник местами выпадет снег, ночная температура местами опустится до -10 градусов, днем будет не теплее +2..+7.