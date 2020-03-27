Пт, 27.03.2020
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В субботу потеплеет до +16 градусов

ФОТО: EPA/Scanpix

Суббота будет последним теплым днем перед грядущей волной холода, прогнозируют синоптики.

Погода будет сухой и преимущественно солнечной, ожидается слабый ветер или безветрие.

Температура воздуха ночью снизится до +3..-4 градусов, а днем она поднимется до +12..+16 градусов, на побережье - до +7..+11 градусов.

В Риге в субботу ожидается небольшое количество облаков, без осадков. Ветра почти не будет. Минимальная температура воздуха ночью составит +2 градуса, в пригороде - 0..-2 градуса. Днем воздух прогреется до +10 градусов в северной части города и до +15 градусов - в южной.

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