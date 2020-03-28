Погода меняется: оставаться дома станет проще

Начиная с северо-запада страну пересечет зона облачности с осадками, в основном в виде снега. Северный, северо-восточный ветер порывами усилится до 11-19 метров в секунду.

В Риге в воскресенье будет облачно, с утра ожидаются осадки и порывы северного ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит +1..+3 градуса.