Погода меняется: оставаться дома станет проще

В воскресенье температура воздуха в Латвии резко понизится, во многих регионах ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики.
Начиная с северо-запада страну пересечет зона облачности с осадками, в основном в виде снега. Северный, северо-восточный ветер порывами усилится до 11-19 метров в секунду.
Температура воздуха составит -2..+4 градуса, на юге Латгале - до +6 градусов.
В Риге в воскресенье будет облачно, с утра ожидаются осадки и порывы северного ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит +1..+3 градуса.