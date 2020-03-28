Сб, 28.03.2020
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Погода меняется: оставаться дома станет проще

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ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В воскресенье температура воздуха в Латвии резко понизится, во многих регионах ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Начиная с северо-запада страну пересечет зона облачности с осадками, в основном в виде снега. Северный, северо-восточный ветер порывами усилится до 11-19 метров в секунду. 

Температура воздуха составит -2..+4 градуса, на юге Латгале - до +6 градусов.

В Риге в воскресенье будет облачно, с утра ожидаются осадки и порывы северного ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит +1..+3 градуса.

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