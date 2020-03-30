Пн, 30.03.2020
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В понедельник местами пройдет снег

ФОТО: SIPA/Scanpix

Утром в понедельник Курземе с северо-запада пересекут снежные тучи, сообщает агентство LETA.

Ожидается главным образом кратковременный снег. Вечером осадки в виде снега ожидаются также в Земгале и на побережье Видземе. Дороги местами станут скользкими.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, воздух погреется до +2..+6 градусов.

Будет дуть слабый ветер, в Латгале - слабый или умеренный северный ветер, в свою очередь в Курземе немного усилится западный ветер.

В Риге ожидается небольшая или переменная облачность, осадки маловероятны. Сохранится слабый ветер, а температура воздуха достигнет +5 градусов.

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