Пн, 30.03.2020
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Со среды ожидается потепление, но местами возможны осадки

ФОТО: Reuters/ScanPix

Начиная со среды с порывистым западным ветром в Латвию придет более влажный и теплый воздух, прогнозируют синоптики.

Вторник будет таким же холодным, как понедельник, ожидается переменная облачность. В среду местами пройдут дождь и снег, будет дуть порывистый западный ветер, температура во второй половине дня поднимется до +5..+10 градусов.

В пятницу скорость западного ветра в порывах может превысить 20 метров в секунду, ожидаются осадки. В конце недели придет более сухой и холодный воздух, станет больше солнца. Температура ночью будет опускаться на несколько градусов ниже нуля.

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