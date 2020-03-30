Со среды ожидается потепление, но местами возможны осадки

Вторник будет таким же холодным, как понедельник, ожидается переменная облачность. В среду местами пройдут дождь и снег, будет дуть порывистый западный ветер, температура во второй половине дня поднимется до +5..+10 градусов.

В пятницу скорость западного ветра в порывах может превысить 20 метров в секунду, ожидаются осадки. В конце недели придет более сухой и холодный воздух, станет больше солнца. Температура ночью будет опускаться на несколько градусов ниже нуля.