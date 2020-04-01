Из-за Covid-19 прогнозы погоды могут стать менее точными

Дело в том, что синоптики среди прочего полагаются на чувствительные инструменты, прикрепленные к коммерческим самолетам – многие из них перестали летать из-за пандемии.

Как пояснил американский метеоролог Райан Финн, самолеты играют жизненно важное значение для создания долгосрочных прогнозов погоды.

Они – важнейший источник информации после спутниковых данных с точки зрения повышения точности прогноза.

До вспышки нового коронавируса Covid-19 благодаря коммерческим рейсам о погодных данных ежедневно отправлялось более миллиона сообщений.

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