Из-за Covid-19 прогнозы погоды могут стать менее точными

Метеорологи предупреждают, что из-за пандемии нового коронавируса прогнозы погоды могут стать менее точными. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация.
Дело в том, что синоптики среди прочего полагаются на чувствительные инструменты, прикрепленные к коммерческим самолетам – многие из них перестали летать из-за пандемии.
Как пояснил американский метеоролог Райан Финн, самолеты играют жизненно важное значение для создания долгосрочных прогнозов погоды.
Они – важнейший источник информации после спутниковых данных с точки зрения повышения точности прогноза.
До вспышки нового коронавируса Covid-19 благодаря коммерческим рейсам о погодных данных ежедневно отправлялось более миллиона сообщений.
Галерея: Весна! Рижане дистанцируются в парках
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!