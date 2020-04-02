Синоптики предупреждают о сильном ветре

Синоптики Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды предупреждают о сильном ветре. В четверг утром в прибрежных районах юго-западный, западный ветер усилится до 15-18 м/сек, а во второй половине дня, в период с 15:00 до 19:00 - его порывы могут составить 20-23 м/сек.