Синоптики предупреждают о сильном ветре

Синоптики Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды предупреждают о сильном ветре. В четверг утром в прибрежных районах юго-западный, западный ветер усилится до 15-18 м/сек, а во второй половине дня, в период с 15:00 до 19:00 - его порывы могут составить 20-23 м/сек.
Согласно нынешним прогнозам, в ночь на пятницу в прибрежных районах скорость ветра может составить 25-26 м/сек. В распространенном сообщении Государственная пожарно-спасательная служба предупреждает, что ветер такой силы может ломать ветки деревьев, поэтому жителям стоит быть осторожными.
В четверг во второй половине дня в Риге западный, юго-западный ветер усилится до 15-19 м/сек, а в первой половине ночи на пятницу - до 20-21 м/сек.
По шкале Бофорта, ветер, скорость которого более 20 метров в секунду, является штормовым - может разрушать крыши зданий и наносить другие небольшие повреждения.
Синоптики выпустили желтое и оранжевое предупреждение
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