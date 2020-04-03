Синоптики обрадовали: на следующей неделе может потеплеть до +20 градусов

В конце этой неделе еще будет прохладно, в воскресенье после заката температура воздуха опустится до -1..-5 градусов, мороза не ожидается только вечером. В субботу местами ожидаются кратковременные осадки, главным образом в виде снега, но в последующие дни будет преимущественно солнечно и безоблачно.

Ожидается слабый или умеренный западный ветер. В самые теплые дни температура воздуха может достичь +15..+20 градусов, куда более прохладная погода сохранится на западе Курземе и Видземе.

В холодные ночи местами по всей стране температура воздуха по-прежнему будет опускаться ниже нуля градусов.

Согласно прогнозам, апрель в Латвии станет девятым месяцем подряд со средней температурой выше нормы. Впрочем, этой весной еще ожидаются волны холодна с морозом по ночам.

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