Пт, 3.04.2020
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Ночью в Вентспилсе ветер усилился почти до 30 метров в секунду

ФОТО: AFP/SCANPIX

Около полуночи в Вентспилсском порту порывы юго-западного ветра усилились до 29,6 метров в секунду, в свою очередь в аэропорту порывы были до 23 метров в секунду, сообщает агентство LETA.

На большей части территории страны наблюдались порывы до 17-22 метров в секунду, более спокойной ночь была в Латгале и Селии.

В пятницу утром юго-западный ветер стихнет совсем чуть-чуть, по всей стране возможны осадки - преимущественно в виде дождя. Температура воздуха составит +2..+5 градусов.

Максимальная температура воздуха в четверг в Латвии составила +6..+9 градусов.

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