Пт, 3.04.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

В субботу станет теплее

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу в Латвии ожидается небольшая облачность, ветер утихнет, прогнозируют синоптики. Местами возможны небольшие осадки, в основном снег. Ночью и утром дороги могут быть скользкими.

Будет дуть умеренный западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду.

Минимальная температура ночью составит 0..-3 градуса, на побережье - до +4, днем потеплеет до +5..+9.

В Риге суббота будет солнечной, возможны кратковременные осадки. Ветер умеренный, во второй половине дня с усилением до 13 м/с. Температура воздуха ночью будет около нуля, днем потеплеет до +8 градусов.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Читать также

НАВЕРХ