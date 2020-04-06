В понедельник ожидается до +16 градусов

В понедельник после обеда столбик термометра в Латвии поднимется до +10...+16 градусов, теплее всего будет в Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики. Воздух может прогреться до +16 градусов.
Теплая и солнечная погода ожидается и в столице - в Риге столбик термометра может подняться до +15 градусов.
Рано утром в понедельник температура воздуха в Латвии составляла -2...+4 градуса, свидетельствуют данные со станций метеонаблюдения по всей стране. В Курземе и Земгале ясная погода, в других регионах страны - переменная облачность, на северо-востоке - кратковременные осадки.
В воскресенье, 5 апреля, температура воздуха в Латвии составляла от +5 до +12 градусов. Теплее всего в Европе в воскресенье было во Франции - плюс 25-26 градусов.