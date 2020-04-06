В понедельник ожидается до +16 градусов

Теплая и солнечная погода ожидается и в столице - в Риге столбик термометра может подняться до +15 градусов.

Рано утром в понедельник температура воздуха в Латвии составляла -2...+4 градуса, свидетельствуют данные со станций метеонаблюдения по всей стране. В Курземе и Земгале ясная погода, в других регионах страны - переменная облачность, на северо-востоке - кратковременные осадки.