Ура! Снимаем пальто! Во вторник в Латвии - существенное потепление

Небо будет преимущественно ясным. Во второй половине дня и вечером появятся облака, местами, главным образом на севере страны, пройдет кратковременный дождь.

Ночью будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в течение дня скорость порывов юго-западного ветра составит до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +1..+6 градусов, местами на востоке Латвии - до -1 градуса. Во второй половине дня температура воздуха в тени составит +16..+20 градусов. Только на западном побережье Курземе и северном побережье Видземе при ветре с моря температура составит +9..+14 градусов.

В Риге во вторник будет сухая и солнечная погода, южный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха в столице ночью составит +5 градусов, во второй половине дня - до +19 градусов.

Рекорд тепла для 7 апреля был установлен в 1961 году, когда температура воздуха в Латвии поднялась почти до +22 градусов.