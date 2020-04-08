Погода на Пасху: прогноз неутешительный

В Зеленый четверг во многих местах пройдет дождь, в Селии и Латгалии осадков будет больше, температура воздуха +7.. + 13 градусов.

В Страстную пятницу в страну поступит более прохладный и более сухой воздух из Арктики, но погода ожидается преимущественно солнечная. На большей части территории температура воздуха ночью понизится до +1 ..- 2 градуса, а днем повысится до +7 .. + 11 градусов.

В субботу также ожидается в основном сухая и солнечная погода, в то время как Пасха может быть дождливой. На второй день Пасхи с северо-запада придет холодный воздух, а в начале следующей недели ожидается снег и сильный северо-западный ветер.

В течение следующей недели температура повысится и, возможно, достигнет +20 градусов.