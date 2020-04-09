Захватите зонтик! В четверг ожидается небольшой дождь

Небо будет облачным, вечером на северо-западе страны - с прояснениями.

Слабый и умеренный юго-западный ветер перейдет в северо-западный ветер, его порывы могут усилиться до 9-14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +7..+13 градусов.

В Риге также возможен дождь, вечером с прояснениями. Температура воздуха не превысит +11 градусов.